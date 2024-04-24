Украинцы массово покупают недвижимость в Польше: какое жилье выбирают
Украинцы активно покупают жилье в Польше. В 2023 году среди иностранных покупателей недвижимости граждане Украины занимали первое место.
В то же время украинцы выбирают меньшие квартиры, чем другие иностранцы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.
В прошлом году в Польше иностранцы приобрели более 14 тысяч квартир. Половину из них купили украинцы. В целом в 2023 году граждане Украины стали владельцами 7,7 тысячи объектов недвижимости – на 10% больше, чем в 2022-м. Из приобретенных 7,1 тыс. помещений – жилые, остальные – гаражи и коммерческие помещения.
Аналитики отмечают, что граждане Украины в основном покупали меньшие по площади квартиры по сравнению с другими иностранцами.
"Средний размер квартиры, которую покупают украинцы (не более 54 квадратных метров), ниже среднего размера квартиры, которую покупают все иностранцы (58 квадратных метров)", – отметил эксперт по недвижимости Бартош Турек.
Фото: Строительство жилья в Варшаве (ziomax.pl)
Больше всего квартир иностранцы приобрели в Варшаве (2,9 тысячи), а также в крупных городах: Кракове, Лодзи, Познани, Гданьске и Щецине.
Напомним, мы писали, что украинцы активно берут кредиты в банках Польши. Наибольшая доля ссуд – на приобретение жилья.
Также сообщалось, что украинские предприниматели, зарегистрировавшие собственный бизнес в Польше, только за два года войны уплатили налоги и взносы на страхование на сумму в размере 2,3 млрд евро.
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