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Украинцы максимально четко определились с симпатиями в конфликте между Израилем и ХАМАС

Фото: украинцев единодушно заняли сторону Израиля (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Подавляющее большинство украинцев (69%) симпатизируют Израилю в конфликте, вспыхнувшем после нападения ХАМАС 7 октября и военного ответа армии обороны Израиля. Только 1% симпатизируют Палестине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

В то же время, 18% респондентов ответили, что они в равной степени симпатизируют обеим сторонам. Остальные 12% не смогли определиться со своим мнением.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, украинцы сейчас испытывают солидарность с Израилем после бесчеловечного нападения 7 октября и понимают чувство израильского общества после ужасающих террористических атак.

"То, что украинцы преимущественно симпатизируют именно Израилю, содержит в значительной степени ценностный выбор. Выбор - в пользу свободного демократического мира против мира средневекового террора. Если нынешние мировые события можно считать столкновением цивилизаций свободного демократического мира и альянса авторитарных режимов разных мастей, то украинцы однозначно себя на стороне первых", - сказал он.

КМИС много лет проводит исследования межэтнических предубеждений, показывающих, что отношение к евреям в украинском обществе лучше, чем к большинству других этнических групп. В декабре 2021 года и январе 2023 года КМИС проводил опросы для посольства Израиля, которые также свидетельствовали о достаточно хорошем восприятии Израиля (в частности, 52% считали Израиль дружественным государством против только 13%, которые так не считали).

Опрос был проведен 29 ноября - 9 декабря 2023 года среди 1031 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Израиль объявил ответную операцию "Железные мечи".

Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа 1 декабря после недельного перемирия. В ЦАХАЛе заявили, что ХАМАС нарушил условия.

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