Украинцы в ноябре приобрели более 1000 новых коммерческих автомобилей: названы лидеры рынка

За прошедший месяц на украинском рынке было реализовано 1089 новых коммерческих автомобилей. Это на 1% больше, чем в предыдущем месяце.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".
По сравнению с ноябрем прошлого года, регистрации новых коммерческих авто увеличились почти на 6%.
Всего же с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили более 11,5 тысяч новых машин, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Для сравнения, в течение ноября в Украине было зарегистрировано чуть больше 5,2 тысяч новых легковых авто. 64 тысячи новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
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