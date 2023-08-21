Украинцы за несколько дней собрали 2 млн гривен на дроны-камикадзе: сбор еще продолжается

"Друзья! "Украинская команда" ко Дню независимости начала национальный ДРОН-МАРАФОН. Это народный сбор на дроны-камикадзе. За первые дни вы собрали почти 2 млн гривен! Это более 100 дронов", - сообщил волонтер "Украинской команды" Орест Криштафович.

В "Украинской команде" отмечают, что марафон продлится до 24 августа.

"Марафон несется! Осталось три дня! На 32-ю годовщину Независимости донать 32 грн или 320 или 3200 гривен! Бежим с донатами до 24 августа включительно! Все что соберем - полетит на головы оккупантам! Донать - и они летят", - призывают волонтеры .

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