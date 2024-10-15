Украинцы, выехавшие за границу, могут оформить пенсии дистанционно: как это сделать

Украинцы, получившие временную защиту за границей, могут оформить пенсионные выплаты или восстановить их дистанционно. Это касается лиц, достигших пенсионного возраста, а также тех, у кого выплаты были прекращены во время действия военного положения.

Оформить пенсию можно в электронном виде через портал Пенсионного фонда (ПФУ) или отправив документы по почте. Для дистанционного оформления пенсии на портале ПФУ необходимо: Оформить электронную подпись.

Войти в личный кабинет ПФУ.

В разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать "Заявление о назначении пенсии".

Заполнить анкету и добавить сканированные копии документов.

Подписать и отправить заявление в электронном виде. Информация о состоянии обработки заявления и соответствующем решении будет отображаться в личном кабинете. Также оформить пенсию можно, отправив документы по почте. Для этого необходимо получить документы о временной защите от компетентных органов страны пребывания, перевести и легализовать их, а затем вместе с заявлением отправить по почте в ПФУ. Кроме того, банковские счета для зачисления пенсионных выплат можно открыть дистанционно, без необходимости посещать банк лично.