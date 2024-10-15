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Украинцы, выехавшие за границу, могут оформить пенсии дистанционно: как это сделать

Украина, Киев, Вторник 15 октября 2024 17:01
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Украинцы, выехавшие за границу, могут оформить пенсии дистанционно: как это сделать Фото: Оформление пенсии за рубежом (коллаж – РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинцы, получившие временную защиту за границей, могут оформить пенсионные выплаты или восстановить их дистанционно. Это касается лиц, достигших пенсионного возраста, а также тех, у кого выплаты были прекращены во время действия военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Оформить пенсию можно в электронном виде через портал Пенсионного фонда (ПФУ) или отправив документы по почте.

Для дистанционного оформления пенсии на портале ПФУ необходимо:

  • Оформить электронную подпись.
  • Войти в личный кабинет ПФУ.
  • В разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать "Заявление о назначении пенсии".
  • Заполнить анкету и добавить сканированные копии документов.
  • Подписать и отправить заявление в электронном виде.

Информация о состоянии обработки заявления и соответствующем решении будет отображаться в личном кабинете.

Также оформить пенсию можно, отправив документы по почте. Для этого необходимо получить документы о временной защите от компетентных органов страны пребывания, перевести и легализовать их, а затем вместе с заявлением отправить по почте в ПФУ.

Кроме того, банковские счета для зачисления пенсионных выплат можно открыть дистанционно, без необходимости посещать банк лично.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что ПФУ обнародовал данные по пенсиям на 1 октября 2024 года. Средний размер пенсии вырос на 466,61 грн с начала года, что составляет 8,7%. Теперь средняя пенсия составляет 5851,86 грн. Рост пенсий пока опережает инфляцию.

По состоянию на 1 октября 2024 года более 10 тысяч гривен пенсии получали 1 313 274 украинца, что составляет 12,7% от общего количества пенсионеров.

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