Украинцы готовы возвращаться из эмиграции при наличии жилья и работы: что для этого делают власти

Возвращение вынужденных мигрантов из-за границы возможно при нескольких условиях. Среди них в приоритете решение жилищного вопроса, а запуск механизмов социальной аренды, аренды с правом выкупа, лизинга и других финансово-кредитных механизмов сейчас должны быть в фокусе государственной власти.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Она отметила, что в настоящее время 64% опрошенных украинских мигрантов так и не адаптировались к жизни в странах временного пребывания – они планируют вернуться в Украину, но не могут определиться со сроками.

"Только 6% вынужденных украинских мигрантов планируют вернуться в этом году. 10% рассчитывают вернуться в следующем году, 14% - после 2025 года, но подавляющее большинство наших граждан - со сроками еще не определились. Одна из причин - непонятные перспективы трудоустройства. И это нужно исправлять ", – подчеркнула Елена Шуляк.

Гарантированное стабильное трудоустройство – один из наиболее решающих факторов к возвращению для 41% респондентов. Наиболее стремятся вернуться те мигранты, которые работают удаленно на украинские компании. Об этом сообщили 70% опрошенных. Также стремятся вернуться те украинцы, ныне временно нетрудоустроенные – 68%.

Шуляк подчеркнула, что стабильное трудоустройство в Украине, которое станет залогом возвращения украинцев, возможно при развитии предпринимательства, что в свою очередь будет означать новые рабочие места. Для этого в последнее время предлагается множество законодательных изменений. Последняя - принятие законопроекта №7331, позволяющего начинать хозяйственную деятельность без получения лицензий и разрешений до конца военного положения. Этот шаг направлен на дерегулирование бизнеса и поддержку экономики страны во время войны.

"Теперь для начала деятельности достаточно подать декларацию, которая будет иметь юридическую силу разрешения или лицензии. Это избавляет предпринимателей от бюрократических преград и коррупционных рисков, связанных с получением разрешений. Декларацию можно подать в любом уголке Украины, независимо от места регистрации бизнеса или проживание предпринимателя Это обеспечивает гибкость и мобильность для бизнеса", - сообщила нардеп.

Она добавила, что этот закон может стать мощным стимулом для развития предпринимательства в Украине, будет способствовать созданию новых рабочих мест и ускорению экономического восстановления после войны.

Кроме вопроса трудоустройства для 36% опрошенных украинских мигрантов важно наличие финансовой помощи в Украине на время возвращения, а для 33% - возможность получения или обустройства жилья в безопасных регионах Украины.

"У украинцев есть три мечты. Первая мечта - это как можно быстрее Победа. Вторая - иметь достойную работу с достойной оплатой труда. И, конечно, собственный дом. Решение жилищного вопроса тоже входит в эту мечту. Если все эти вещи будут реализованы, то человек может работать, реализовывать свой собственный потенциал во благо своей общины, своей страны", - убеждена Шуляк.

Она напомнила, что сейчас жилищный вопрос частично решает программа компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье "єВідновлення". Если человек получит компенсацию и сможет потратить его на приобретение нового дома, ему будет где жить, соответственно - будет куда возвращаться. Шуляк подчеркнула, что на днях Правительство дополнительно выделило более 7 млрд гривен на выплаты компенсации "єВідновлення", которые в последнее время были приостановлены. Впрочем, возможности услуги нужно расширять и дальше. В частности, Правительству следует как можно быстрее принять решение о расширении "єВідновлення" для жилья, расположенного на ВОТ.

Кроме того, существенно повлияет на решение жилищного вопроса украинцев принятие нового жилищного законодательства, которое предусматривает сразу несколько действенных механизмов обеспечения жильем. Речь идет о введении социальной аренды, доступных для граждан финансово-кредитных механизмов приобретения жилья и т.д. Все они предусмотрены в законопроекте "Об основных принципах жилищной политики", который планируется зарегистрировать в ближайшее время.

"Наша цель – провести этот законопроект через первое чтение в сессионном зале до конца текущего года. Впрочем, не дожидаясь его принятия, мы начали готовить следующий – о фонде социального жилья, из которого жилье во временное пользование будет предоставляться в том числе для социальной аренды" , – отметила Шуляк.

Она добавила, что принятие нового жилищного законодательства – требование получения Украиной 50 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility. То есть, без его принятия Украина не сможет получить финансирование на нужды восстановления.

"А значит, с этим важно не медлить", - резюмировала глава комитета.