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Украинская кобзарско-лирницкая традиция вошла в реестр ЮНЕСКО

Пятница 06 декабря 2024 11:17
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Украинская кобзарско-лирницкая традиция вошла в реестр ЮНЕСКО Фото: Украинскую кобзарско-лирницкую традицию признала ЮНЕСКО (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Межправительственный комитет ЮНЕСКО включил в Реестр надлежащих практик по охране нематериального культурного наследия украинскую "Программу по охране кобзарско-лирницкой традиции".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства культуры и стратегических коммуникаций (МКСК) Украины.

В МКСК отметили, что признанию украинской "Программы по охране кобзарско-лирницкой традиции" предшествовала кропотливая работа украинской инициативной группы. В частности, ее начали еще в августе 2022 года. В том же году "Кобзарство" и "Кобзарско-лирницкую традицию" внесли в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

А уже в 2023 году украинская "Кобзарско-лирницкая традиция" и программа по ее охране была представлена на внесение в Списки нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

"Для нас с вами это признание наших ценностей, культуры, самобытности и идентичности. Это достижение станет частью нашей великой Победы", - подчеркнул министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий.

Признание украинской "Программы по охране кобзарско-лирницкой традиции" на мировом уровне - особенно важно сегодня. В то время как носители кобзарско-лирницкой традиции, братчики кобзарских цехов, борются бок о бок с украинскими воинами, чем вдохновляют на борьбу и несокрушимость всех украинцев.

Это достижение стало возможным благодаря тесному сотрудничеству: Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, Министерства иностранных дел Украины и Постоянного представительства Украины при UNESCO. Кроме этого, Национальной комиссии Украины по делам UNESCO и Кобзарских цехов Киева, Львова и Харькова. А также всех заинтересованных организаций в развитии этой программы.

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