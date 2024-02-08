Как отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков, украинский коридор сегодня является основным путем для доступа продукции украинских аграриев на мировые рынки. Это важно для экономического восстановления страны и поддержания продовольственной безопасности мира. Только за полгода из портов Одессы было экспортировано более 15 млн тонн украинских зерновых грузов.

Фото: из украинского порта впервые в году вышло судно с гуманитарным зерном (facebook.com/Ministry.for.restoration)

"Украинским коридором движется балкер SKY GATE с 25 тысячами тонн украинской гуманитарной пшеницы для Нигерии", - пишет пресс-служба.

Программа GrainFromUkraine

Программа была инициирована Украиной в ноябре 2022 года на фоне блокирования Россией украинских портов, что усилило пищевой кризис для уязвимых стран мира.

Новый "зерновой коридор"

В середине июля 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения", которое позволяло экспортировать зерно Украины по Черному морю. После этого было принято решение возобновить экспорт без возобновления участия страны-террориста. Враг пытался всячески препятствовать этому, в частности ударами по портам и инфраструктуре.

Как рассказывал премьер-министр Денис Шмыгаль, в январе текущего года Украина вышла на довоенные объемы экспорта по морю, а по общему объему экспорта уже приближается к показателям, имевшим до полномасштабного вторжения.