Украинский вундеркинд вошел в список самых перспективных футболистов мира: кто он такой

Юный украинец оказался в списке 60 самых перспективных исполнителей из разных уголков планеты. Защитник перволигового "Металлиста" стал единственным представителем Украины в рейтинге.

"Дигтярь побил 30-летний рекорд, став самым молодым игроком в старте на матч украинской Премьер-лиги, когда вышел на поле в 15 лет и 191 день. Его прогресс продолжился быстрыми темпами, учитывая дебют за сборную Украины U-19 в полуфинале Евро -2024 против Франции. Дигтярь всегда выделялся среди сверстников, и не только физическими данными", – говорится в материале.

В нынешнем сезоне Дигтярь провел 9 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Кампания 2024/25 стала второй полноценной для защитника на взрослом уровне. В общей сложности провел за "Металлист" 32 поединка (2 гола, 5 ассистов).

Кто такой Кирилл Дигтярь

Уроженец Харькова, воспитанник местных "УФК-Олимпик" и "Металлиста". В детско-юношеском футболе успел сыграть на всех позициях, кроме вратарской, а на уровне Премьер-лиги дебютировал в мае 2023 года.

За несколько туров высшего дивизиона побил два рекорда. Сначала он стал самым молодым футболистом в истории дивизиона, а затем – самым молодым среди выходивших в стартовом составе. Защищал цвета сборных Украины U-16, U-17, U-19. Был капитаном команды 16-летних.

Контракт с "Металлистом" действует до лета 2026 года. Рыночная стоимость по версии Transfermarkt – 300 тысяч евро.