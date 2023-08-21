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Украинское правительство работает над возобновлением работы украинских портов, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украинское правительство работает над возобновлением работы черноморских коридоров для экспорта украинского зерна и другой продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в интервью румынскому телеканалу Digi24.

"Уже есть успешный пример работы такого коридора - первый контейнеровоз прибыл в Турцию. Для усиления экспортного потенциала Украина будет привлекать наших партнеров и активно развивать пограничную инфраструктуру с Румынией, а также Дунайский портовый кластер", - рассказал Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что Россия стала настоящим пиратом в Черном море.

Ранее генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев заявил, что формат предварительного зернового соглашения должен уйти в прошлое, а Украине нужно вернуть его суверенное право на свободную морскую торговлю, ведь до войны экспорт зерна составлял всего 40% довоенной грузовой базы украинских портов.

В свою очередь вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что Украина нуждается в свободном морском экспорте, и призвал международное сообщество объединиться для разблокирования украинских портов.

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Денис Шмыгаль