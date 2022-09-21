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Украинский теннисист дисквалифицирован на 3,5 года: что случилось

Фото: Даниил Калениченко будет вынуждена пауза в карьере (btu.org.ua)
Автор: Антон Федорцив

Украинец Даниил Калениченко получил суровое наказание от Международной федерации тенниса (ITF) за употребление допинга. Он не сможет играть в турнирах под эгидой организации до ноября 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ITF.

Положительный тест на запрещенные препараты привел к дисквалификации на 3,5 года. 28-летний украинец сдал злосчастную пробу еще прошлой осенью.

В организме Калениченко обнаружили лигандрол. Этот анаболический препарат относится к категории S1 в списке запрещенных Всемирного антидопингового агентства (WADA). Сам теннисист согласился с наказанием дисциплинарных органов.

Ранее Калениченко уверял, что намеренно лигандрол не употреблял. По мнению теннисиста, препарат попал в его организм случайно. Однако привести доказательства в подтверждение своей версии украинец не сумел.

Последний раз выходил на корт Калениченко в ноябре 2021-го. На челленджере в Братиславе он дошел до второго раунда и сдал положительный допинг-тест. Как следствие, украинский теннисист потеряет все рейтинговые очки за турнир и должен вернуть призовые.

Уроженец Киева Калениченко за годы выступлений завоевал 4 титула ITF в одиночном разряде. Также провел 1 матч в составе сборной Украины в Кубке Дэвиса, уступив сопернику из Японии в 2016 году.

К слову, ранее собрали главные факты взлета Алькараса на вершину рейтинга ATP.

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