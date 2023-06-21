Украинский шпион под кожей Кремля. Портрет Буданова от журнала The Economist

Чтобы парализовать опытных офицеров военной разведки, нужно много усилий. И атака на штаб на Рыбальском острове в Киеве в марте 2022 года перешагнула этот порог. Военные говорят о пережитом ужасе, когда летели ракеты, выбивало окна, а старые здания рушились.

Те, кто ждал генерал-майора Буданова в его приемной, упали на пол. Через несколько мгновений открылась дверь, и вышел начальник военной разведки.

"Все в порядке", - вспоминает один из офицеров слова Буданова, после чего тот приказал всем вернуться к работе. Генерал отряхнулся, надел кепку и вышел на улицу, чтобы осмотреть повреждения, добавил военный.

Бывший спецназовец, 37-летний генерал Буданов, является архитектором операций на территории России, что делает его большим раздражителем для Кремля. Его помощники утверждают, что на него было совершено не менее 10 покушений.

В последний раз, 29 мая, крылатые, баллистические ракеты и дроны нацелились на его офис на Рыбальском. И они едва не поразили его и соседний автомобильный мост, хотя беспилотники повредили другие здания. На следующий день Владимир Путин похвастался "точным" ударом, а кремлевские СМИ сообщили, что Буданов якобы в коме и эвакуирован в Германию. The Economist может подтвердить, что ни одно из утверждений не соответствует действительности.

Кабинет Буданова излучает хаотичную, сумеречную энергию - мешки с песком защищают окна, на полу пулеметы, в углу проигрыватель играет Вивальди из плейлиста на YouTube. Ощущение абсурда усиливается канарейкой и лягушкой в аквариуме. В соседнем коридоре висит фото мартовского пограничного рейда в Брянскую область (РФ), которая является делом рук российских партизан. На большом экране отображается карта Москвы - цели атаки беспилотнкиков в мае.

Украина не брала ответственность ни за одну из операций. Но Буданов практически пренебрегает официальной двусмысленностью.

"Мы на войне. Дроны над Кремлем показали миру, что российская оборона - всего лишь потемкинская деревня", - говорит он.

Когда говорит генерал, его помощники подходят ближе. Под его руководством Главное управление разведки (ГУР) Украины стало автономным органом, и его команда похожа на банду.

"Раньше у нас были менеджеры, теперь у нас есть лидер", - говорит Олег, отставной офицер, знакомый с Будановым. Он одобрительно отзывается о его способности заражать других своим пылом, сравнивая Буданова со змеей, которая гипнотизирует жертву перед смертельной атакой.

У генерала есть противники как в Украине, так и заграницей. Другие спецслужбы беспокоятся о его силе и ресурсах.

"Логично, что во время войны военная разведка становится обретает мощь. Но теперь без его согласия вы мало что сможете сделать", - говорит офицер "конкурирующей спецслужбы".

Даже друзья описывают начальника военной разведки как сложного человека. Некоторым с ним трудно ужиться, отмечает бригадный генерал Дмитрий Тимков, его партнер по десяткам операций: "Он не приспосабливается к чужому мнению".

Молодой Буданов перечил старшим командирам, если считал их неправыми. Тем не менее сторонники рассказывают и о "щедрой стороне".

"Генерал Буданов - мастер интеллектуальных игр во внешнем мире, но никогда не распространял это на коллег. Он понимает, что обманывать обманщиков нельзя", - добавил отставной офицер Олег.

Решение президента Владимира Зеленского в 2020 году повысить малоизвестного военачальника для многих стало неожиданностью. Но внутри службы имя Кирилла Буданова уже было легендарным. Кремль тоже кое-что знал о нем.

"Для них это было равносильно поднятию красного флага. Это то, что убедило многих из нас в способности Зеленского обеспечивать национальную безопасность", - отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

Буданова отмечали как командира рейда в 2016 году по уничтожению вертолетов на базе в Джанкое (оккупированный Крым). Операция на заднем дворе российских спецслужб была дерзкой. На выходе группа Буданова вступила в бой с российским спецназом, ликвидировав нескольких человек, в том числе высокопоставленного офицера. Позже россияне отомстили, убив его непосредственного начальника, но упустив самого Буданова.

Генерал Тимков, которого считают заместителем командира в Джанкойском рейде, смеется и неубедительно отрицает операцию. Но при этом предлагает другую историю, которая только дополняет легенду о мастере шпионской сети.

В начале 2015 года, по его словам, они находились в глубоком вражеском тылу на Донбассе, и тогдашний подполковник Буданов подорвался на противопехотной мине. Осколки вонзились в шею и лопатку, чуть ниже сердца.

"Кирилл просил нас оставить его", - рассказывает Тимков. Но группа отказалась и на силе воле раненый офицер прошел более 3 километров к безопасному месту.

"Всю дорогу он ничего не говорил. Вот как это было больно", - добавил он.

Возглавив военную разведку, Буданов придерживается позиции "возможно все". Миссия по спасению афганцев и других иностранных граждан из Кабула в 2021 году принесла ему признание. Но главный след он оставил после полномасштабного вторжения России.

В первые дни, когда в Киеве действовали диверсанты, многие видели, как генерал бегал с автоматом по Рыбальскому острову. Он руководил важнейшими операциями в аэропорту Гостомель, Ирпене и Мощуне, на окраине Киева, которые остановили наступление россиян. Он направил спасательные вертолеты в осажденный Мариуполь и сам участвовал во многих фронтовых операциях.

Некоторые коллеги считают, что их командир не должен так рисковать, но его невозможно остановить. Сам Буданов говорит, что делает это только потому, что другие в опасности.

"На карту поставлены жизни. Здесь нет места ошибкам", - подчеркивает он.

Западные партнеры характеризуют его как прямолинейного и неподкупного игрока. По словам Филипа Ингрэма, бывшего полковника британской военной разведки, сейчас Буданов больше работает с американской и британской разведкой, чем с немецкой или французской.

Однако его бравада не везде приветствуется. Согласно слитым секретным документам, ЦРУ пришлось вмешаться, чтобы помешать Буданову отдать приказ о нападении на Москву в годовщину вторжения в феврале. Рейды внутри России усилили опасения союзников по поводу провокации ядерной державы, и заявления генерала о будущем распаде РФ делают то же самое.

Тем не менее он говорит, что 9 лет изучения российской агрессии дали ему уникальную возможность оценить риски ядерной эскалации.

"Как глава разведки, я вам прямо говорю, этого не произойдет. При всей моей неприязни к Российской Федерации, идиотов, управляющих страной, немного", - считает Буданов.

Он настаивает на том, что мир невозможен без стратегического поражения России и переформатирования власти в ней.

"Либо все одновременно выйдут из войны, либо одна сторона проиграет, а другая выиграет. Других вариантов нет", - добавил глава военной разведки.

Считается, что генерал Буданов является единомышленником Зеленского, и он играет все более важную роль в закулисных мирных переговорах. Источники говорят, что он контактирует с китайцами, а также с главарем российской ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным.

Из разговоров видно, что Буданов много думает о послевоенной Украине. Прошлой зимой поговаривали, что он станет министром обороны. Он настаивает на том, что его единственной политической целью является победа над Россией.

Тем не менее есть тайные опросы, которые показывают, что у Зеленского думают об использовании культа Буданова, чтобы уравновесить популярного главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Коллеги генерала Буданова убеждены, что ему суждено сыграть большую политическую роль, как только наступит мир - если он проживет так долго.