На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел Stalhart

Автопроизводители регулярно внедряют технологические инновации, направленные на повышение энергоэффективности и комфорта авто. При этом выдвигаются новые требования к моторным маслам, которые должны отвечать высоким стандартам автопроизводителей и обеспечивать эффективное функционирование двигателей. Уже в скором времени на украинском рынке смазочных материалов появятся инновационные моторные масла STALHART для автомобилей с разным типом двигателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Моторные масла STALHART созданы в собственной технологической лаборатории одного из крупнейших производителей смазочных материалов Европы – всемирно-известного нидерландского завода De Oliebron.

В ассортименте премиальных масел STALHART украинские потребители смогут найти моторные и трансмиссионные масла для автомобилей европейского, американского и азиатского рынков. Приверженность производителя масел STALHART обеспечению высочайших стандартов качества подтверждается аккредитацией по новейшим международным стандартам API, ACEA, ILSAC и одобрением моторных масел мировыми производителями автомобилей (OEM).

Высокие эксплуатационные качества моторного масла STALHART достигаются за счет использования уникальной технологии двойной защиты, что обеспечивает надежную защиту, снижает вредное трение и обеспечивает повышение эффективности работы двигателя.

Эксклюзивным дистрибьютором премиальных моторных масел STALHART на рынке Украины стала компания "Юник Трейд", участник ATR – крупнейшего торгового союза на рынке запчастей в мире.

"Уже 30 лет мы работаем над тем, чтобы украинские автовладельцы имели доступ к качественной и надежной продукции лучших мировых производителей. Именно эту цель мы поставили перед собой, когда решили представить моторные масла STALHART на украинском рынке. Эта инновационная продукция производится на ведущем заводе в Нидерландах из высококачественного сырья", – отметил CEO "Юник Трейд" Сергей Сидорук.

По его словам, опытная команда специалистов в течение многих лет работала над идеальным сочетанием базового масла и уникальных присадок, чтобы обеспечить максимальную защиту и долговечность двигателя автомобиля. Техническая лаборатория завода также уделяет огромное внимание контролю за качеством продукции на всех этапах производства – от сырья до линии разлива. Это позволяет с уверенностью гарантировать, что украинские потребители получат продукцию высочайшего качества.