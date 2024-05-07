Украинский призер Олимпиады усомнился в выступлении на Играх-2024 в одной из дисциплин

Пловец Михаил Романчук поделился соображениями по поводу участия в соревнованиях на открытой воде в рамках Олимпийских игр 2024 года в Париже.

27-летний украинец предположил, что не плывет в естественных условиях на Олимпиаде. Двукратный призер Игр в Токио с 2022 года параллельно с выступлениями в бассейне соперничал на открытых водоемах.

Романчук не получил олимпийскую лицензию на турнир в открытой воде на чемпионатах мира в прошлом и в этом годах. Однако, он может квалифицироваться в соревнования благодаря удачным выступлениям на грядущих Играх на самых длинных дистанциях в бассейне (800 м и 1500 м). Правда, сам атлет пока не загорелся идеей выступления на Сене.

"Открытая вода будет после бассейна, и есть возможность заявиться на нее. Но с другой стороны, не хочется рисковать состоянием здоровья и выступать в той реке. Посмотрим, что моя голова придумает. Еще есть возможность заявиться на открытую воду, но посмотрим, как оно будет", – заявил Романчук.

Тренер пловца – Петр Нагорный – назвал соревнование на открытой воде "вспомогательным видом спорта" для своего подопечного. Он подтвердил, что перед Олимпиадой-2024 Романчук сконцентрирован на выступлениях в бассейне. Романчук стремится улучшить результаты Токио, где завоевал "серебро" на 1,5-километровой дистации и "бронзу" – на 800-метровке.