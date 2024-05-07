ua en ru
Вт, 07 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинский призер Олимпиады усомнился в выступлении на Играх-2024 в одной из дисциплин

Париж, Вторник 07 мая 2024 16:23
UA EN RU
Украинский призер Олимпиады усомнился в выступлении на Играх-2024 в одной из дисциплин Фото: Михаил Романчук сосредоточится на выступлениях в бассейне (facebook.com/olympicua)
Автор: Антон Федорцив

Пловец Михаил Романчук поделился соображениями по поводу участия в соревнованиях на открытой воде в рамках Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

27-летний украинец предположил, что не плывет в естественных условиях на Олимпиаде. Двукратный призер Игр в Токио с 2022 года параллельно с выступлениями в бассейне соперничал на открытых водоемах.

Романчук не получил олимпийскую лицензию на турнир в открытой воде на чемпионатах мира в прошлом и в этом годах. Однако, он может квалифицироваться в соревнования благодаря удачным выступлениям на грядущих Играх на самых длинных дистанциях в бассейне (800 м и 1500 м). Правда, сам атлет пока не загорелся идеей выступления на Сене.

"Открытая вода будет после бассейна, и есть возможность заявиться на нее. Но с другой стороны, не хочется рисковать состоянием здоровья и выступать в той реке. Посмотрим, что моя голова придумает. Еще есть возможность заявиться на открытую воду, но посмотрим, как оно будет", – заявил Романчук.

Тренер пловца – Петр Нагорный – назвал соревнование на открытой воде "вспомогательным видом спорта" для своего подопечного. Он подтвердил, что перед Олимпиадой-2024 Романчук сконцентрирован на выступлениях в бассейне. Романчук стремится улучшить результаты Токио, где завоевал "серебро" на 1,5-километровой дистации и "бронзу" – на 800-метровке.

К слову, ранее был обнародован прогноз на количество медалей Украины на Олимпиаде-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2020 плавець Олимпиада 2024
NEWS
Опасная Тиса. Как (не)работает "инструкция" побега из Украины
Опасная Тиса. Как (не)работает "инструкция" побега из Украины
DAILY
Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену