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Украинский пограничник на юге "посадил" вражеский дрон (видео)

Фото: пограничник посадил вражеский дрон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский пограничник на юге Украины ловко приземлил опасную вражескую "птицу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

По данным ГНСУ, с помощью антидронового ружья пограничник с позывным "Джокер" на юге Украины ловко приземлил опасную вражескую "птицу" вблизи позиции охранников границы.

FPV-дрон, снаряженный боеприпасом от ручного противотанкового гранатомета, "присел" осторожно, ведь его курс менял настоящий профессионал вместе со своей командой.

Война дронов

Полномасштабную войну России против Украины можно считать первой войной беспилотников. Их используют как российские захватчики, так и наши защитники.

Так, РФ применяет иранские беспилотники для нанесения ударов по территории Украины. Только этой ночью украинские силы ПВО сбили пять "Шахедов".

При этом украинские инженеры разрабатывают собственные средства для противодействия иранским беспилотникам.

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