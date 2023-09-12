Украинский концерн "Антонов" перешел с грузовых самолетов на дроны, - Reuters

Украинский концерн "Антонов" расширяет производство беспилотников. Компания диверсифицирует свой основной бизнес по производству грузовых самолетов в ответ на российское вторжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечается в публикации, дроны, изготовленные и адаптированные в Украине, играют важную роль в войне. Планы "Антонова" соответствуют стремлению Украины стать глобальным центром дронов, чему способствуют инвестиции в сектор, который резко выросли с начала 2022 года.

Новый центр беспилотных летательных аппаратов "Антонова" был открыт "с целью расширения возможностей производства беспилотных систем и оказания поддержки частным производителям беспилотных систем с точки зрения опыта и услуг", говорится в презентации "Укроборонпрома", курирующего оборонный сектор Украины. Документ был представлен чиновникам в Вашингтоне в июне.

"Антонов" не ответил на запросы о комментариях по поводу центра и планов расширения сектора беспилотников. Представитель "Укроборонпрома" отказался от комментариев, сославшись на соображения безопасности.

Производство дронов теперь может поддержать устаревшие советские аэрокосмические компании, такие как "Антонов", которые потеряли крупного клиента на России и понесли значительный ущерб от российских атак.

В рамках "Укроборонпрома" "Антонов" в прошлом проектировал и производил беспилотники, в том числе модель "Горлица", но грузовые самолеты уже давно являются его основным направлением деятельности. В результате удара в начале войны был уничтожен Ан-225 "Мрия", крупнейший в то время грузовой самолет в мире, благодаря которому знаменит "Антонов".

Диверсификация производства

Хотя производство грузовых самолетов будет продолжаться, новый центр беспилотных летательных аппаратов теперь может лучше удовлетворять военные потребности Украины и дать инженерам "Антонова" больше работы, сообщил Reuters анонимный источник, знакомый с планами "Антонова". Он отказался назвать свое имя, поскольку планы "Антонова" по беспилотникам еще не известны широкой публике.

Опыт "Антонова" в области грузовых самолетов также может быть применен к беспилотникам дальнего действия, добавил источник, что даст Вооруженным силам Украины возможность наносить удары вглубь территории России.

Киев не берет на себя ответственность удары на российскую территорию, но эксперты и западные чиновники говорят, что он стоит за усилением вторжений дронов.

Новый центр "Антонов" предлагает услуги, включающие экспериментальные аэродинамические исследования, создание полнофункциональных тренажеров для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и разработку стандартов компонентов, говорится в презентации, в которой перечислено 26 функций.

Тестирование в реальном времени

Киев использовал воздушные дроны для атак на аэродромы и российские войска, а также водные дроны против кораблей и мостов. Он также представляет собой полигон для испытаний инноваций в сфере беспилотных летательных аппаратов от мировых поставщиков оборонной продукции.

Украина в основном зависела от иностранных БПЛА после того, как Россия начала вторжение 24 февраля 2022 года, но теперь способна производить значительное количество различных типов дронов благодаря интенсивной поддержке новых производителей.

Соотношение отечественных и зарубежных беспилотников в арсенале Украины оценить сложно из-за большого количества используемых систем, их резкого истощения и секретности военного времени.

Согласно недавним заявлениям высокопоставленных чиновников, в Украине имеется около 200 производителей дронов, а ее вооруженные силы подписали контракты на поставку 30 новых моделей дронов отечественного производства.

Однако большинство из них - это стартапы, основанные после вторжения и действующие в небольших масштабах, часто не имеющие производственных мощностей и отраслевой поддержки, необходимых для того, чтобы стать значимыми игроками.

Украинские чиновники заявили, что хотят извлечь выгоду из своих инженерных талантов для развития послевоенной экономики. Это будет включать создание рабочих мест в индустрии дронов.

Небольшой украинский производитель дронов, который посетило агентство Reuters в этом году, нанимает бывших инженеров "Антонова" для производства дронов дальнего действия.

Реструктуризация "Укроборонпрома"

Презентация совпала с реструктуризацией "Укроборонпрома", направленной на привлечение большего количества клиентов и усиление роли Украины в международном оборонном секторе.

"Оборонный сектор очень скоро станет номером один в Украине", - заявил Reuters министр стратегических отраслей Украины Александр Камышин, добавив, что дроны являются важной частью инвестиций в аэрокосмическую отрасль.

"Мы должны сосредоточиться на производстве большего количества оружия и боеприпасов на местном уровне", - добавил он.

В более широком смысле Украина хочет больше инвестировать в ремонт и строительство самолетов, причем Камышин говорит, что такие гиганты, как "Антонов" и другие, вероятно, "будут только расти".

Однако в презентации также говорилось, что "Укроборонпром" намерен продать около 50% своих активов, которые он назвал "неэффективно используемыми и не связанными с производством".