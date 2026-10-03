Украинский IT-предприниматель Владимир Литвин стал членом жюри AI Summit Barcelona: что известно

Украинский IT-предприниматель и инвестор Владимир Литвин, основатель украинского фонда Lytvyn Foundation и европейского Lytvyn.AI.Foundation, вошел в жюри стартап-питчей AI Summit Barcelona 2026 в Барселоне, Испания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.
В саммите приняли участие представители OpenAI, Google, NVIDIA, Microsoft, Cloudflare, AWS, SAP, JP Morgan и других международных компаний, а также основатели технологических проектов, исследователи и инвесторы.
Программа включала выступления, рабочие сессии, демонстрации AI-продуктов и отдельное направление стартапов.
Литвин вошел в жюри Startup Pitch на AI Summit Barcelona вместе с представителями европейских венчурных фондов Acurio Ventures, Partech, Cathay Innovation, Elaia и Armilar Venture Partners.
В финал вышли пять AI-стартапов: Papaya, Albion Techbio, Elna Health, Vigiai и Siren Agtech. Команды представили свои продукты перед жюри и инвесторами, после чего отвечали на вопросы экспертов. Победителем стала команда Vigiai.
Участие в AI Summit Barcelona стало продолжением европейской работы украинского ИТ-инвестора с технологическими предпринимателями и командами, которые создают продукты на базе искусственного интеллекта.
Через Lytvyn.AI.Foundation он развивает направление поддержки инженеров, технических фаундеров и AI-стартапов, сосредоточенное на развитии технологических команд и продуктов.
К слову, уже 9-10 октября Lytvyn.AI.Foundation проведет в Барселоне AI-хакатон для 70 инженеров и технических фаундеров.
Участники будут работать командами до четырех человек и будут иметь 13 часов в течение двух дней, чтобы создать готовый продукт.
Тему объявят на старте. Команды могут использовать любые AI-модели, кодинг-агенты и другие инструменты.
Результатом должен стать продукт, работающий в мобильном браузере, которым новый пользователь сможет начать пользоваться за 60 секунд.
Участники будут работать по одному из трех направлений: игра, инструмент или продукт для формирования полезной привычки. Лучший проект получит 10 тысяч евро.
AI Summit Barcelona стала одной из площадок для знакомства с потенциальными участниками будущего хакатона.
Владимир Литвин - украинский IT-предприниматель и инвестор, который развивает технологические проекты и AI-инициативы в Европе, а также является основателем европейского фонда Lytvyn.AI.Foundation.
Он владеет рядом успешных IT-проектов, инвестирует в новые технологические направления и поддерживает социальные и образовательные инициативы.
В Украине Литвин основал благотворительный Lytvyn Foundation, который создает бесплатные образовательные и развивающие программы для детей, подростков и молодежи. Среди проектов фонда:
В Европе он сосредоточен на проектах в сфере искусственного интеллекта, работе с инженерами, техническими фаундерами и стартапами, а также проведении масштабных технологических мероприятий в рамках Lytvyn.AI.Foundation.