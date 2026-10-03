Украинский IT-предприниматель Владимир Литвин стал членом жюри AI Summit Barcelona: что известно

В саммите приняли участие представители OpenAI, Google, NVIDIA, Microsoft, Cloudflare, AWS, SAP, JP Morgan и других международных компаний, а также основатели технологических проектов, исследователи и инвесторы.

Программа включала выступления, рабочие сессии, демонстрации AI-продуктов и отдельное направление стартапов.

Литвин оценивал европейские AI-стартапы

Литвин вошел в жюри Startup Pitch на AI Summit Barcelona вместе с представителями европейских венчурных фондов Acurio Ventures, Partech, Cathay Innovation, Elaia и Armilar Venture Partners.

В финал вышли пять AI-стартапов: Papaya, Albion Techbio, Elna Health, Vigiai и Siren Agtech. Команды представили свои продукты перед жюри и инвесторами, после чего отвечали на вопросы экспертов. Победителем стала команда Vigiai.

Владимир Литвин вошел в жюри Startup Pitch на AI Summit Barcelona (фото: Lytvyn Foundation)

Участие в AI Summit Barcelona стало продолжением европейской работы украинского ИТ-инвестора с технологическими предпринимателями и командами, которые создают продукты на базе искусственного интеллекта.

Через Lytvyn.AI.Foundation он развивает направление поддержки инженеров, технических фаундеров и AI-стартапов, сосредоточенное на развитии технологических команд и продуктов.

Владимир Литвин развивает направление, ориентированное на AI-стартапы (фото: пресс-служба)

В Барселоне пройдет AI-хакатон от Lytvyn.AI.Foundation

К слову, уже 9-10 октября Lytvyn.AI.Foundation проведет в Барселоне AI-хакатон для 70 инженеров и технических фаундеров.

Участники будут работать командами до четырех человек и будут иметь 13 часов в течение двух дней, чтобы создать готовый продукт.

Тему объявят на старте. Команды могут использовать любые AI-модели, кодинг-агенты и другие инструменты.

Результатом должен стать продукт, работающий в мобильном браузере, которым новый пользователь сможет начать пользоваться за 60 секунд.

Участники будут работать по одному из трех направлений: игра, инструмент или продукт для формирования полезной привычки. Лучший проект получит 10 тысяч евро.

AI Summit Barcelona стала одной из площадок для знакомства с потенциальными участниками будущего хакатона.