Украинский хет-трик в Турции: Сикан и Зубков принесли победу "Трабзонспору" (видео)

Отлично провели поединок 33-го тура турецкой Суперлиги украинские легионеры "Трабзонспора".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Турция, Суперлига, 33-й тур
"Трабзонспор" - "Антальяспор" - 4:3
Голы: Зубков, 7, Сикан, 17, 38, Банза, 45+5 - Кордоба, 27, Хадерджонаж, 45 (пенальти), Шпорар, 52
В стартовом составе "Трабзонспора" вышли все трое украинцев команды: Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан.
Зубков открыл счет уже на 7-й минуте.
MÜTHİŞ GOL Trabzonspor 1-0 Alanyaspor- Anlık Goller (@superligtv_1) 27 апреля 2025 года
7' Зубков pic.twitter.com/g9M8gJ7pTw
28-летний вингер забивает во второй игре подряд: несколько дней назад он отличился в полуфинале Кубка Турции против "Гезтепе" (2:0). Это уже седьмой гол Зубкова в футболке турецкого клуба.
На 17-й минуте еще один украинец - Даниил Сикан удвоил преимущество хозяев.
Şu golü beklediğimiz kadar Trabzonspor tarihinde hiç bir şey beklemedik Sikan efendi hele şükür aq- ﺦ (@toscanello61) 27 апреля 2025 года
pic.twitter.com/LzRWZNQgfA
Это был первый гол 24-летнего нападающего за турецкий клуб в 13-м матче после перехода из "Шахтера".
На 38-й минуте Сикан оформил дубль. Ассистентом в этом эпизоде выступил Зубков.
Sikan, Banza'dan 2 gömlek daha büyük futbolcu. 6 milyon Euro verilmiş, şampiyonlar liginde bu kadar etkili oynamış biri yabana atılamazdı.- Trabzonspor Scouting (@scoutingTS) 27 апреля 2025 года
Banza Sikan'ın yaşındayken Fransa 2.liginde oynuyordu.
pic.twitter.com/19eq5IWcHp
Кроме того, уже на 5-й компенсированной минуте первого тайма Сикан записал на свой счет еще и результативную передачу, после чего "Трабзонспор" забил в четвертый раз.
После перерыва хозяева едва не упустили победу. Но сумели завершить поединок в свою пользу - 4:3.
Сикан провел на поле 70 минут, Зубкова заменили на 90-й, Батагов отыграл от звонка до звонка.
"Трабзонспор" набрал 45 очков в 31-м матче и идет в таблице Суперлиги 7-м. Борьбу за чемпионство ведут стамбульские гранды - "Галатасарай" (77 очков) и "Фенербахче" (75).
Ранее стало известно, где киевское "Динамо" будет принимать соперников в еврокубках.