RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Украинский хет-трик в Турции: Сикан и Зубков принесли победу "Трабзонспору" (видео)

Фото: Данило Сикан оформил дубль (x.com/trabzonspor)
Автор: Андрей Костенко

Отлично провели поединок 33-го тура турецкой Суперлиги украинские легионеры "Трабзонспора".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Турция, Суперлига, 33-й тур

"Трабзонспор" - "Антальяспор" - 4:3

Голы: Зубков, 7, Сикан, 17, 38, Банза, 45+5 - Кордоба, 27, Хадерджонаж, 45 (пенальти), Шпорар, 52

В стартовом составе "Трабзонспора" вышли все трое украинцев команды: Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан.

Зубков открыл счет уже на 7-й минуте.

28-летний вингер забивает во второй игре подряд: несколько дней назад он отличился в полуфинале Кубка Турции против "Гезтепе" (2:0). Это уже седьмой гол Зубкова в футболке турецкого клуба.

На 17-й минуте еще один украинец - Даниил Сикан удвоил преимущество хозяев.

Это был первый гол 24-летнего нападающего за турецкий клуб в 13-м матче после перехода из "Шахтера".

На 38-й минуте Сикан оформил дубль. Ассистентом в этом эпизоде выступил Зубков.

Кроме того, уже на 5-й компенсированной минуте первого тайма Сикан записал на свой счет еще и результативную передачу, после чего "Трабзонспор" забил в четвертый раз.

После перерыва хозяева едва не упустили победу. Но сумели завершить поединок в свою пользу - 4:3.

Сикан провел на поле 70 минут, Зубкова заменили на 90-й, Батагов отыграл от звонка до звонка.

"Трабзонспор" набрал 45 очков в 31-м матче и идет в таблице Суперлиги 7-м. Борьбу за чемпионство ведут стамбульские гранды - "Галатасарай" (77 очков) и "Фенербахче" (75).

 

 

Ранее стало известно, где киевское "Динамо" будет принимать соперников в еврокубках.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол