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Украинский гранд получил трансферный бан: что случилось

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Днепр, Понедельник 13 марта 2023 13:00
Украинский гранд получил трансферный бан: что случилось Фото: "Дніпро-1" не сможет регистрировать новичков (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Запрет на регистрацию новых футболистов получил претендент на чемпионский титул украинской Премьер-лиги "Днепр-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport Arena.

"Спортклубовцы" получили трансферный бан из-за невыполнения взятых на себя обязательств. Ограничения будут касаться мужской и женской команд "Днепра-1".

До конца сезона 2022/23 клуб не сможет регистрировать новых игроков. Такое наказание "Днепр-1" получил за нарушение контрактных условий с неназванным футболистом. Руководство "спортклубовцев" приступило к решению вопроса, поскольку женская команда еще не успела заявить новичков.

"Днепр-1" в данный момент идет на второй строчке в УПЛ. Подопечные Александра Кучера на три очка отстают от "Шахтера". В следующем туре днепровцы встретятся с ровненским "Вересом" (18 марта).

В Премьер-лиге трансферное окно закрылось 1 марта. "Днепр-1" успел заявить ряд зимних новичков. К команде Кучера присоединились защитники Айнер, Федоров, Каплиенко, Матаррита, хавбеки Евгений Пасич, Танковский и Пидлепенец, вингер Пеглоу.

К слову, накануне "Динамо" минимально обыграло "Днепр-1" на выезде.

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