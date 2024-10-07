Украинский епарх станет кардиналом Папы Римского

Отмечается, что 6 октября 2024 после молитвы "Ангел Господень" Папа Франциск объявил, что 8 декабря проведет консисторию, во время которой назначит новых кардиналов. Одним из них станет владыка Николай Бычок, епарх Мельбурнский УГКЦ (Австралия), родившийся в Тернополе.

Папа подчеркнул, что новые кардиналы символизируют вселенскость Церкви, укрепляя связи между Римом и местными церквями по всему миру.

"Молимся за новых кардиналов, чтобы, утверждая свою преданность Христу, милосердному и верному Первосвященнику, они помогали мне в моем служении как Епископа Рима для добра всего святого Божьего народа", - подчеркнул Папа Франциск.

Сообщается, что владыка Николай Бычок, которому исполнилось 44 года, станет самым молодым кардиналом в новом составе.

Что еще известно об украинском епархе

Николай Бычок родился 13 февраля 1980 в Тернополе.

В июле 1997 года он вступил в Конгрегацию Святейшего Избавителя. Далее Бычок осуществлял монашеское и богословское формирование не только в Украине, но и в Польше. Таким образом, он получил лицензиат из душепастырского богословия.

17 августа 2003 г. будущий кардинал составил пожизненные обеты. Уже в 2005 году он получил иерейское рукоположение.

Известно, что как священник он совершал различные пастырские служения, был настоятелем монастыря Отцов Редемптористов и прихода в Ивано-Франковске, провинциальным экономом. В 2015 году начал служение на приходе святого Иоанна Крестителя в Ньюарке, США, Филадельфийской архиепархии УГКЦ.

15 января 2020 г. в Ватикане Папа Франциск назначил его новым Епархом Епархии святых Петра и Павла в Мельбурне УГКЦ в Австралии. Епископская хиротония состоялась в июне того же года в архикафедральном соборе святого Юрия во Львове.