Украинский чемпион НБА провел первую тренировку в новом клубе

Украинец прибыл в Солт-Лейк-Сити, где базируются "джазмены", после летнего отпуска и впервые провел тренировку с новыми партнерами.

Фото: Так "Юта" сообщила о переходе украинца (instagram.com/utahjazz)

Михайлюк стал игроком "Юты" летом 2024 года после того, как его предыдущий клуб – "Бостон Селтикс" – не продлил с ним контракт.

В летнее межсезонье сообщалось, что в услугах украинца заинтересованы несколько европейских топ-клубов, в частности, мадридский "Реал" и греческий "Олимпиакос".

Однако сам Святослав хотел остаться за океаном, потому и принял предложение "Юты". Он подписал с клубом четырехлетний контракт на сумму 15 млн. долларов. Впрочем, гарантирован только первый год с зарплатой 3,5 млн.

В прошлом сезоне НБА "Юта Джаз" финишировала в регулярном чемпионате на 12-м месте в Западной конференции и не пробилась в плей-офф.

За какие команды НБА играл Михайлюк

"Юта Джаз" – восьмая команда, за которую Святослав Михайлюк будет играть в НБА.

Воспитанник "Черкасских Мавп" дебютировал в лиге в 2018 году. За это время он играл за "Лос-Анджелес Лейкерс" (2018 год), "Детройт Пистонс" (2018-2021), "Оклахома-Сити Тандер" (2021), "Торонто Рапторз" (2021-2022), "Нью- Йорк Никс" (2022-2023), "Шарлотт Хорнетс" (2023), и "Бостон Селтикс" (2023-2024).

Фото: Святослав Михайлюк празднует чемпионство в составе "Бостона" (instagram.com/sviat_10)

В сезоне 2023/24 Михайлюк выиграл чемпионат НБА в составе "Бостона". Таким образом, он стал вторым украинцем после Станислава Медведенко, который побеждал в сильнейшей баскетбольной лиге мира.