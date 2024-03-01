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В "Украинской бронетехнике" рассказали, как обеспечивают безопасность производства

Пятница 01 марта 2024 19:41
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В "Украинской бронетехнике" рассказали, как обеспечивают безопасность производства Фото: в "Украинской бронетехнике" рассказали, как обеспечивают безопасность производства (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

ООО "Украинская бронетехника" за два года полномасштабного вторжения увеличило производство в десятки раз. Для сохранности компания рассредоточила создание на десятках площадок по стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора компании Владислава Бельбаса для Deutsche Welle.

По его словам, рассредоточение, тщательный отбор персонала и организация производственного процесса таким образом, чтобы не накапливать в одном месте значительные объемы готового продукта и комплектующих, являются необходимыми мерами безопасности сейчас.

"К сожалению, уже второй год полномасштабного вторжения, а у нас до сих пор информация об оборонных поставщиках находится в открытом доступе. Враг может спокойно проверить локацию любого предприятия, его кадастровый номер, точное место нахождения производственных площадок и прочее", - констатирует он.

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