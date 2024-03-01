В "Українській бронетехніці" розповіли, як забезпечують безпеку виробництва
ТОВ "Українська бронетехніка" за два роки повномасштабного вторгнення наростила виробництво в десятки разів. Для безпеки компанія розосередила виробництво на десятках майданчиків по країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії Владислава Бельбаса для Deutsche Welle.
За його словами, розосередження, ретельний відбір персоналу та організація виробничого процесу в такий спосіб, щоб не накопичувати в одному місці значних обсягів готового продукту та комплектуючих, є необхідними заходами безпеки зараз.
"На жаль, вже другий рік повномасштабного вторгнення, а у нас досі інформація про оборондержпостачальників знаходиться у відкритому доступі. Ворог може спокійно перевірити локацію будь-якого підприємства, його кадастровий номер, точне місце знаходження виробничих площадок і таке інше", - констатує він.
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