В "Українській бронетехніці" розповіли, як забезпечують безпеку виробництва

ТОВ "Українська бронетехніка" за два роки повномасштабного вторгнення наростила виробництво в десятки разів. Для безпеки компанія розосередила виробництво на десятках майданчиків по країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії Владислава Бельбаса для Deutsche Welle .

За його словами, розосередження, ретельний відбір персоналу та організація виробничого процесу в такий спосіб, щоб не накопичувати в одному місці значних обсягів готового продукту та комплектуючих, є необхідними заходами безпеки зараз.

"На жаль, вже другий рік повномасштабного вторгнення, а у нас досі інформація про оборондержпостачальників знаходиться у відкритому доступі. Ворог може спокійно перевірити локацію будь-якого підприємства, його кадастровий номер, точне місце знаходження виробничих площадок і таке інше", - констатує він.