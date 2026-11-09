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Украинский антикор находится в кризисе добродетели, - эксперт

15:51 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Юлия Бойко
Украинский антикор находится в кризисе добродетели, - эксперт Антикоррупционную среду Украины обвинили в двойных стандартах (фото: Getty Images)
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Вопрос налоговой оптимизации и использования ФОПов представителями антикоррупционной среды поднимает тему соблюдения ими принципов добродетели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост политического эксперта Олега Постернака в Facebook.

"Видимо, уже ни для кого не секрет, что украинские борцы с коррупцией – это новая каста", - отметил Постернак.

По словам эксперта, представители антикоррупционной среды, регулярно выступающие за прозрачность в работе государственных чиновников, сами могут использовать механизмы налоговой оптимизации.

В частности, он обратил внимание на деятельность Центра по противодействию коррупции (ЦПК). Постернак ссылается на информацию народного депутата Даниила Гетманцева, заявившего, что сотрудники организации, получая грантовое финансирование от международных доноров, перечисляют средства на счета 199 ФОП на упрощенной системе налогообложения. По словам эксперта, подобная практика применяется с сентября 2022 года.

Постернак считает, что использование подобных механизмов представителями организаций, публично выступающих против коррупции, может свидетельствовать о двойных стандартах.

Отдельно эксперт обратил внимание на вопрос уплаты военного сбора. По его утверждению, представители антикоррупционной среды, публично заявляющие о поддержке армии, в то же время не платят этот сбор.

"И наиболее цинично, что эти же "активисты", рассказывая о поддержке армии, не платят и военный сбор", - написал Постернак.

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По мнению эксперта, такая ситуация свидетельствует о кризисе добродетели в украинской антикоррупционной среде и поднимает вопрос единообразного применения законодательства ко всем.

"Украинский официальный и неофициальный антикор давно находится в глубоком "кризисе добродетели". Но очевидно другое: "кастность" не присуща украинскому обществу", - пишет Постернак.

"От касты коррупционеров и антикоррупционеров нужно избавляться, восстанавливать верховенство и общую обязательность права, иначе нашему обществу будет очень сложно противостоять вызовам войны", - резюмирует эксперт.

Ранее мы рассказывали о том, как теневая сеть Омельяненко и УПЦ МП контролирует активы в Украине .

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