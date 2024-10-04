Украинским водителям готовят новые "зимние" правила: о чем идет речь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №8369 .

Согласно новой законодательной инициативе, которая уже была подана в ВРУ в сентябре, владельцы авто будут обязаны с 1 ноября по 31 марта менять летние шины на зимние. Если закон будет принят, водители, продолжающие ездить на летних шинах в зимний период, будут оштрафованы.

Точный размер штрафа еще не определен, однако ожидается, что он будет значительным.

Известно, что Национальная полиция Украины поддерживает эту инициативу, подчеркивая, что это может снизить количество аварий из-за использования летних шин в зимний период.

Если законопроект будет принят, украинские водители должны будут своевременно менять зимние летние шины, что станет обязательной частью технического обслуживания.

Ответственность за использование летних шин в зимний период в других странах

Известно, что в Германии существует закон, требующий от водителей использовать зимние шины в холодное время года (при температуре ниже +7°C или в условиях снега и льда). Водители, которые не соблюдают эти правила, могут быть оштрафованы на сумму до 80 евро, а также рискуют потерять страховое покрытие в случае аварии.

В то же время, Франция требует использования зимних шин или цепей на колесах в горных районах страны с 1 ноября по 31 марта. Водители, нарушающие это требование, могут получить штраф в размере около 135 евро.

Также известно, что Швеция требует от всех водителей транспортных средств использовать зимние шины с 1 декабря по 31 марта, когда дороги покрыты снегом, льдом или слизью. Штраф за нарушение правил по шинам в Швеции составляет около 1200 шведских крон (около 100 евро).

В Финляндии зимние шины также обязательны с 1 ноября по 31 марта. За несоблюдение этого правила водители могут быть оштрафованы на 100 евро.