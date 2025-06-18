Украинским военным будут платить за инновации: новый проект Минобороны

В ведомстве отмечают: новый механизм должен стать стимулом для креативных решений в сфере обороны и справедливо оценивать достижения военных-изобретателей.

"В условиях войны, технологического соревнования с врагом мы должны не только быстро создавать инновационные решения для фронта, но и защищать их. Именно поэтому Министерство обороны развивает систему защиты прав интеллектуальной собственности", - заявил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.

По его словам, речь идет также о формировании культуры уважения к интеллектуальному продукту в оборонном секторе.

В Минобороны уже создали специализированное Управление по вопросам интеллектуальной собственности, а также инициировали два законопроекта, которые поддержаны Верховной Радой в первом чтении.

Они касаются распределения имущественных прав на интеллектуальные разработки военных и регулируют соответствующие правоотношения в сфере обороны.