Украинским военным будут платить за инновации: новый проект Минобороны

Министерство обороны Украины разработало проект постановления Кабинета Министров, который предусматривает денежное вознаграждение для военнослужащих за внедрение и использование их инновационных разработок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.
В ведомстве отмечают: новый механизм должен стать стимулом для креативных решений в сфере обороны и справедливо оценивать достижения военных-изобретателей.
"В условиях войны, технологического соревнования с врагом мы должны не только быстро создавать инновационные решения для фронта, но и защищать их. Именно поэтому Министерство обороны развивает систему защиты прав интеллектуальной собственности", - заявил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.
По его словам, речь идет также о формировании культуры уважения к интеллектуальному продукту в оборонном секторе.
В Минобороны уже создали специализированное Управление по вопросам интеллектуальной собственности, а также инициировали два законопроекта, которые поддержаны Верховной Радой в первом чтении.
Они касаются распределения имущественных прав на интеллектуальные разработки военных и регулируют соответствующие правоотношения в сфере обороны.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные, которые защищают страну на линии соприкосновения, могут получать до 190 тысяч гривен в месяц.
Также украинские власти предусмотрели доплаты за уничтоженную вражескую технику.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.