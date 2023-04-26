Украинским военным хотят разрешить ездить на "необычных" машинах

Украинским военным хотят разрешить ездить на автомобилях с правым рулем. Соответствующую инициативу уже зарегистрировали в парламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту законопроекта №9238.

Народные депутаты отмечают, что большинство автомобилей, которые сейчас используют защитники на фронте, были ввезены в Украину из-за границы. Верховной раде предлагают разрешить военным использовать автомобили с правосторонним расположением руля, которые ввезены волонтерами или как международная благотворительная помощь.

По мнению авторов, эта инициатива поможет частично закрыть потребность ВСУ в машинах. Поскольку после принятия законопроекта волонтеры смогут ввозить пикапы, внедорожники, микроавтобусы и различные спецавтомобили из Великобритании.

Нардепы предлагают разрешить ввозить в Украину авто с правым рулем для военных на период военного положения и в течение 90 дней после его отмены.

Напомним, в Раде предлагается упростить процедуру оформления статуса участника боевых действий.

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