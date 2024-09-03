Украинским педагогам засчитают в стаж работу за границей: детали

Украинским педагогам и научно-педагогическим работникам будут учитывать в стаж период, когда они работали на педагогических должностях за границей. Соответствующее решение Кабинет Министров Украины утвердил сегодня, 3 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

Что изменится для педагогов и ученых

Ранее время работы в должностях педагогических и научно-педагогических работников за границей засчитывалось в стаж педагогической деятельности для выплаты надбавки за выслугу лет, если это было предусмотрено международными соглашениями (договорами). Но существуют страны, с которыми Украина не имеет таких соглашений, и поэтому работа за границей не учитывалась в стаж.

В то же время, после 24 февраля 2022 года количество стран, где трудоустроены украинские педагоги и ученые, значительно возросло.

До сегодняшнего дня работникам, которые по возвращении в Украину трудоустроились на педагогические или научно-педагогические должности, не засчитывалось время работы за границей в стаж для выплаты надбавки за выслугу лет.

В МОН приводят пример, когда до начала полномасштабной войны в Украине учитель с 17-летним педагогическим стажем работал в школе в Бердянске и получал прибавку 20%. После вынужденного переезда в Люксембург он проработал три года воспитателем в муниципальной школе. Вернувшись в Украину после окончания войны и снова устроившись на педагогическую должность, эти три года работы за границей зачислят в его стаж. Соответственно, его прибавка увеличится с 20% до 30% должностного оклада.

Как получить надбавку

Педагогические и научно-педагогические работники учреждений образования имеют право на ежемесячную надбавку за выслугу лет, которая зависит от стажа работы:

свыше 3 лет – 10% должностного оклада

более 10 лет – 20% должностного оклада

более 20 лет – 30% должностного оклада

Время работы за границей будет зачислено в стаж педагогической работы при условии предоставления подтверждающих документов, таких как трудовой договор или соглашение. Это правило будет действовать во время военного положения и в течение одного года после его завершения.

В стаж также будут отнесены периоды, когда работники фактически не выполняли своих обязанностей, но за ними сохранялось место работы и заработная плата (полностью или частично).