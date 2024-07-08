Украинские женщины смогут бесплатно овладеть IT: как присоединиться к обучению

В Украине запускают обучение в сфере креативных и IT-индустрии для женщин из сельских местностей. Курс является полностью бесплатным и возможностью овладеть новой профессией с "нуля".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Projector Foundation .

Кто может принять участие в обучении

Для участия в конкурсе на обучение могут подаваться женщины в возрасте от 18 лет, проживающие в селах или поселках Украины, нуждаются в переобучении или улучшении профессиональных навыков.

Основной критерий отбора - соответствие требованиям проекта. При отборе значительное внимание будут обращать на мотивацию претенденток, опыт, жизненные обстоятельства и желание овладеть новыми знаниями.

Однако на программу не смогут пройти люди, проживающие или платящие налоги на территории России. Кроме того, во время учебы нельзя общаться по-русски.

Для обучения нужно владеть английским не ниже уровня B1, поскольку без этого будет сложно овладеть новой работой.

Какие направления можно изучать

Graphic Design Beginning

В группе будут обучаться 22 человека в течение трех месяцев.

На курсе вы научитесь работать со шрифтом, цветом, формой, макетами и сетками, обретете базовые навыки работы с софтом, а также попробуете взаимодействовать с заказчиком и презентовать свои проекты клиентам.

IT Project Management

Группа будет состоять из 22 учениц, обучение продлится три месяца.

Курс поможет новичкам разобраться в проектном менеджменте, а менеджерам с опытом - углубить свои знания и навыки.

Вы научитесь составлять план проекта, контролировать его выполнение, взаимодействовать со стейкхолдерами, работать с разными фреймворками и овладеете бюджетными аспектами проектного менеджмента.

Facebook and Instagram Targeting

На этот курс набирают 23 женщины для обучения в течение двух месяцев.

На курсе вы узнаете все о рекламных инструментах Facebook и Instagram, типах оптимизации и разработаете собственные проекты.

SMM for Business

Группа содержит 23 места, обучение будет длиться один месяц.

Курс SMM for Business дает комплексные знания по маркетингу в социальных сетях, поэтому в результате ученицы научатся генерировать и рекламировать контент, формировать план продвижения бизнеса, отслеживать и анализировать результаты работы.

Что женщины получат в результате

Помимо новых знаний для работы студентки также получат:

HR-поддержка, а именно занятие со специалистом, который расскажет о поиске работы, подготовке CV, прохождении собеседования

доступ к сервису, который помогает найти своего потенциального работодателя, учитывая навыки и потребности обеих сторон

доступ к сообществу Projector Foundation, где есть единомышленники, классные возможности и полезные события для карьерного развития

Как подать заявку

Для участия в конкурсе нужно только заполнить заявку и дождаться результатов 26 июля.

Последний день для заполнения анкеты - 22 июля. Из всех заявок выберут 90 кандидаток.

Подать заявку можно по ссылке.