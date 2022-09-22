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Украинские защитники отбили три атаки россиян в Донецкой области, - Генштаб

Фото: Украинские защитники отбили три атаки россиян в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов в Донецкой области. Наши воины за прошлые сутки отразили атаки врага в районах трех населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных калибров:

на Северском направлении - в районах населенных пунктов Сеньковка и Гута-Студенецкая Черниговской области;

на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Мороховец, Гатище, Волчанск, Каменка, Купянск и Осыково;

на Краматорском направлении - Славянск, Коровой Яр, Богородичное, Александровка, Яровая, Пришиб, Диброва, Донецкое и Райгородок;

на Бахмутском направлении - Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Раздолевка, Опросное, Яковлевка, Белогоровка и Майорск;

на Авдеевском направлении - Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опросное, Марьинка и Водяное;

на Новопавловском и Запорожском направлениях огневого воздействия подверглись около 16 населенных пунктов. Среди них - Угледар, Пречистовка, Гуляйпольское, Нескучное, Времовка и Новополь.

На Южнобужском направлении обстрелов подверглись более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 30 вылетов БпЛА.

За минувшие сутки подразделения наших войск отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка и Новомихайловка.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 41 удар по враждебным позициям. Подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 опорных пункта, 15 позиций зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 24 объектам противника. В частности, по 4 пунктам управления разного уровня, 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 складах боеприпасов и ГСМ. В зону поражения попали склады, 4 объекта ПВО и артиллерии.

Общие потери врага уточняются.

Напомним, в Институте изучения войны проинформировали, что ВСУ продолжают активные контрнаступательные действия в направлении Лимана Донецкой области.

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