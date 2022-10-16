Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. ВСУ отразили атаки врага, пытающегося наступать на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применение ударных БпЛА Shahed-136 с территории Беларуси.
В других направлениях противник совершал обстрелы:
на Северском направлении - из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Покровка Сумской области. Использовал и ударные БПЛА;
на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелка, Огирцево, Старица, Гатище, Песчаное, Каменка и Двуречная;
на Краматорском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Волшебное, Малая Токмачка, Новоегоровка, Раздолевка и Серебрянка;
на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.
в Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них - Угледар, Времовка, Прасковьевка, Пречистовка и Щербаки.
На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Торское и Спирное на Краматорском направлении, Берестово, Соледарь и Бахмут на Бахмутском направлении и Марьинка, Победа и Невельское на Авдеевском направлении.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 32 удара. Подтверждено поражение 24 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны в разных направлениях сбили 6 БпЛА и 1 вертолет врага.
Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один состав боеприпасов, 7 объектов ПВО противника и другие военные цели.
По уточненной информации, подтверждены результаты огневого поражения противника. В результате точечных ударов артиллерии Сил обороны в населенном пункте Марфополь Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ранены более 20 оккупантов. В населенном пункте Токмак уничтожены 10 единиц военной техники и ранены до 40 военнослужащих. В населенном пункте Пологи - до 30 раненых оккупантов. В Каменце-Днепровской уничтожены 7 единиц военной техники и ранены около 40 военнослужащих противника. Число погибших, которые оккупанты пытаются тщательно скрыть, уточняется.
Напомним, в Черном море сейчас находятся 3 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 12 крылатыми ракетами.
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