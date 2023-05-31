RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские защитники получили от "Стального фронта" почти 450 систем питания

Фото: украинские защитники получили от "Стального фронта" почти 450 систем питания (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

С начала полномасштабной войны группа "Метинвест" передала защитникам Украины 273 генератора и зарядные станции, а также солнечные панели и более 160 портативных зарядных устройств и аккумуляторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Техника была предоставлена в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую основал бизнесмен Ринат Ахметов для помощи ВСУ.

На фронте генераторы помогают обеспечивать надежное электропитание военных объектов и оборудования - раций, телефонов и других систем связи, от которых зависит успех боевых задач.

Также оборудование необходимо для создания более удобного быта бойцов. Наибольшую партию генераторов от "Метинвеста" получили воины Главного управления разведки и Государственной пограничной службы Украины.

В условиях отсутствия стабильного электроснабжения очень востребованы и зарядные станции. В отличие от генераторов, они не создают излишнего шума, что очень важно на передовой.

В частности, 100 зарядных станций EcoFlow разной мощности "Метинвест" доставил защитникам из третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ: они будут заряжать радиостанции, роутеры и ретрансляторы, которые в рамках этой же поставки передала компания.

Также "Метинвест" продолжает производить и передавать на фронт специальные мобильные укрытия: бойцы получили уже более 200 стальных блиндажей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины