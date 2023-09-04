RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские защитники получили еще 170 дронов от "Стального фронта"

Фото: украинские защитники получили еще 170 дронов от "Стального фронта" (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Компания "Укртелеком" закупила и передала военным еще 170 дронов специального назначения от имени "Стального фронта Рината Ахметова". Беспилотники от надежных украинских производителей отправились в разные подразделения Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Сейчас каждый делает все возможное для победы. Это демонстрирует сплоченность нашей страны. И поддержка наших воинов украинскими компаниями нужна и важна. Мы благодарны "Укртелекому" и "Стальной фронт Рината Ахметова" за помощь", - прокомментировал событие представитель Сил обороны Украины.

Ранее "Укртелеком" уже передавал ВСУ несколько партий других БПЛА: Лелек, Валькирий, Mavic-ов. В общей сложности помощь компании превысила 65 млн грн.

"С начала полномасштабной войны "Укртелеком" уже передал защитникам Украины помощь на 65 млн грн. Это и беспилотники, медикаменты, аппаратно-программные комплексы боевого управления, корпоративные автомобили и многое другое. Сегодня мы с гордостью и большим уважением передаем Силам обороны партию дронов специального назначение. Помощь украинского бизнеса ВСУ очень важна, потому что именно вместе мы приближаем нашу победу над врагом", - рассказал генеральный директор "Укртелекома" Юрий Курмаз.

В настоящее время в рядах ВСУ защищают украинскую землю более 350 сотрудников "Укртелекома".

Напомним, "Стальной фронт Рината Ахметова" - совместная инициатива по помощи ВСУ всех предприятий бизнесмена. С начала войны Ринат Ахметов направил на помощь военным и гражданским украинцам более 6 млрд грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украиныдрони