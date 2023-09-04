Украинские защитники получили еще 170 дронов от "Стального фронта"

"Сейчас каждый делает все возможное для победы. Это демонстрирует сплоченность нашей страны. И поддержка наших воинов украинскими компаниями нужна и важна. Мы благодарны "Укртелекому" и "Стальной фронт Рината Ахметова" за помощь", - прокомментировал событие представитель Сил обороны Украины.

Ранее "Укртелеком" уже передавал ВСУ несколько партий других БПЛА: Лелек, Валькирий, Mavic-ов. В общей сложности помощь компании превысила 65 млн грн.

"С начала полномасштабной войны "Укртелеком" уже передал защитникам Украины помощь на 65 млн грн. Это и беспилотники, медикаменты, аппаратно-программные комплексы боевого управления, корпоративные автомобили и многое другое. Сегодня мы с гордостью и большим уважением передаем Силам обороны партию дронов специального назначение. Помощь украинского бизнеса ВСУ очень важна, потому что именно вместе мы приближаем нашу победу над врагом", - рассказал генеральный директор "Укртелекома" Юрий Курмаз.

В настоящее время в рядах ВСУ защищают украинскую землю более 350 сотрудников "Укртелекома".

Напомним, "Стальной фронт Рината Ахметова" - совместная инициатива по помощи ВСУ всех предприятий бизнесмена. С начала войны Ринат Ахметов направил на помощь военным и гражданским украинцам более 6 млрд грн.