RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские защитники ликвидировали начальника разведки батальона РФ "Эспаньола"

Фото: ликвидирован начальник разведки российского батальона Эспаньола (скрин-видео)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские защитники ликвидировали на фронте начальника разведки российской бригады "Эспаньола" Вячеслава Субботина с позывным "Исходящий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полковника ВСУ Анатолия Штефана и росСМИ.

"Успешно демобилизовано: начальник разведки бригады "Эспаньола" Вячеслав Субботин "Выходной", - говорится в сообщении Штефана.

Кроме того, о его смерти также сообщил т.н. военныйкор одного из российских пропагандистских телеканалов Полянский. Он утверждает, что Субботин был ликвидирован в воскресенье, 3 марта. Он отметил, что "обстоятельства выясняются".

Что известно о подразделении "Эспаньола"

Следует отметить, что "Эспаньола" является военным формированием РФ, созданным из радикальных фанатов футбольных клубов, часть которых имеет неонацистские убеждения. В настоящее время батальоном руководит ЧВК "Редут".

Ранее сообщалось, что российский батальон "Эспаньола" начал вербовать в свои ряды женщин для службы в штурмовых отрядах. Их планировали отправить на войну против Украины.

В январе мы сообщали, что на базе российского подразделения "Эспаньола", действующего на временно оккупированной территории Запорожской области в Украине, захватчики формируют новую частную военную компанию (ВПК) типа "вагнеровцев". Этим занимается провластная партия страны-агрессора "Единая Россия".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины