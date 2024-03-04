Украинские защитники ликвидировали начальника разведки батальона РФ "Эспаньола"

Что известно о подразделении "Эспаньола"

Следует отметить, что "Эспаньола" является военным формированием РФ, созданным из радикальных фанатов футбольных клубов, часть которых имеет неонацистские убеждения. В настоящее время батальоном руководит ЧВК "Редут".

Ранее сообщалось, что российский батальон "Эспаньола" начал вербовать в свои ряды женщин для службы в штурмовых отрядах. Их планировали отправить на войну против Украины.

В январе мы сообщали, что на базе российского подразделения "Эспаньола", действующего на временно оккупированной территории Запорожской области в Украине, захватчики формируют новую частную военную компанию (ВПК) типа "вагнеровцев". Этим занимается провластная партия страны-агрессора "Единая Россия".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.