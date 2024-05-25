У украинских воинов успех на одном из направлений фронта, - Генштаб

Враг с начала суток нанес один ракетный удар с использованием четырех ракет и четыре авиационных удара, применив четыре КАБа. Оккупанты 459 раз обстреляли позиции ВСУ.

На Харьковском направлении с начала суток противник трижды атаковал украинские подразделения. Два штурма отражены в районе Липцев без успеха для противника. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Волчанска.



За минувшие сутки на Харьковском направлении враг потерял 148 оккупантов, из них 35 погибшими.

На Купянском направлении подразделения ВСУ отразили уже две атаки противника в районе Петропавловки и Невского. Еще одно боевое столкновение продолжается. Ситуация напряженная. Наши защитники проводят меры по усилению позиций переднего края обороны. Принимаются меры по стабилизации обстановки.



На Лиманском направлении отражена вражеская атака в районе Торского.



На Северском направлении с начала суток произошло два боевых столкновения, одно из них продолжается недалеко от Выимки.

"Стоит отметить, что здесь украинские воины имели успех на отдельных участках", - сообщает Генштаб.

скриншот deepstatemap.live

На Краматорском направлении оккупанты уже дважды атаковали в районе Клещиевки. Одна попытка вражеского штурма отражена, еще одна продолжается. На Покровском направлении враг четырежды атаковал позиции наших войск. Утраты противника составили: 286 захватчиков убитыми и ранеными.

На Кураховском направлении подразделения наших войск отразили две попытки противников продвинуться в районах Красногоровки и Константиновки. На Времивском направлении противник попытался вытеснить подразделения Сил обороны в районе Старомайорского, потерпел неудачу и отступил.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили одну атаку противника в направлении Крынок.