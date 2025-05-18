Украинские воины эффектно "наказали" байкеров-оккупантов на Торецком направлении (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода в Facebook.

"Оккупанты ездили настолько дерзко и опасно, что как сознательные граждане мы не могли остаться в стороне. Результат - взрывной", - отметили защитники. Разведчики атаковали группу российских захватчиков. В результате двое оккупантов погибли, третий - получил множественные осколочные травмы.

На видео зафиксирована работа разведчиков подразделения "Гюрза" разведывательной роты 28-й бригады. Воины обнаружили трех оккупантов, которые передвигались на мотоциклах по населенному пункту на Торецком направлении. В 28-й бригаде не уточнили, где именно произошло событие.

Ситуация на фронте

Стоит отметить, что Россия продолжает давить на фронте, чтобы прорвать украинскую оборону. Ранее украинские военные сообщали, что оккупанты получили приказ выйти на административные границы Днепропетровской области до 9 мая. Но этого не произошло.

Кремль объявлял так называемое "перемирие" на 9 мая, но сама же Россия не сдержала своих обещаний, бои на фронте продолжались безостановочно.

За последние сутки на фронте зафиксировали 167 боевых столкновений. Самым активным участком фронта остается Покровское направление. Там, по данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские защитники остановили 54 вражеские атаки. На Торецком направлении за сутки россияне атаковали 14 раз.

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