Украинские воины за сутки отбили 16 атак россиян, - Генштаб

"Понеся большие потери, противник наступает на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском - оккупанты обороняются", - указали в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаки формирования его наступательных группировок не выявлены.

На Северском и Слобожанском направлениях обстрелов подверглись районы населенных пунктов Старица и Дворичная Харьковской области. Также враг применил ударный БПЛА возле Александровки.

На Купянском и Лиманском направлениях из артиллерии обстреляны районы Ивановки, Стельмаховки, Мясожаровки, Площадки, Макеевки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении под вражеское огневое поражение попали Берестово, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневого воздействия подверглись Большая Новоселка, Золотая Нива и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Антоновки, Волшебного, Дорожнянки, Инженерного, Белогорья, Алексеевки, Малых Щербаков, Степного и Каменского Запорожской области.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах 16 населенных пунктов. Среди них Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Соледар, Бахмут, Железное, Первомайское, Водяное и Победа Донецкой области.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по 21 району сосредоточения сил противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В то же время были сбиты 3 разведывательных БПЛА оккупантов типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 боеприпаса врага.

На временно занятых территориях, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка и Маринское Херсонской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение.