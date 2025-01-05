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Украинские воины атаковали дронами более 54 тысяч целей в декабре, - Сырский

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы обороны Украины в декабре поразили дронами более 54 тысяч целей противника. Почти половину результата обеспечили дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в Facebook.

Главком провел ежемесячное совещание с командирами подразделений беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы по итогам работы за декабрь.

По его словам, наблюдается дальнейший рост количества применения беспилотных систем на поле боя. Россияне увеличили долю ударных БпЛА с оптоволоконным каналом управления, которые создают угрозу для боевой техники в ходе ее перемещения. Тем не менее, как отметил Сырский, ВСУ также начали использовать FPV-дроны на оптоволокне.

Также главком ВСУ отметил динамику увеличения результативности и показателей живучести беспилотников. Лидером в этом является полк БпС майора Роберта Бровди.

"В общем, в декабре операторами БпС Сил обороны Украины было поражено более 54 тысяч целей противника. Почти половину этого результата - 49% - обеспечили дроны-камикадзе", - отметил он.

Самые высокие показатели продемонстрировали подразделения беспилотных систем 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной, 28-й механизированной, 35-й бригады морской пехоты и 3-й штурмовой.

Сирский также заслушал доклады командующего Силами беспилотных систем ВСУ полковника Вадима Сухаревского и представителей других войск. Речь шла о высокотехнологичных разработках в области беспилотных систем и РЭБ и применении их на поле боя, а также противодействии новейшим образцам техники противника.

"Особое внимание уделил наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить. Отдал все необходимые распоряжения", - добавил главком.

Также в ВСУ завершают работу над концепцией применения отдельной бригады беспилотных систем.

Дроны для ВСУ

Украина за время полномасштабной войны нарастила производство отечественных дронов. Речь идет не только о коптерах, но и о дронах-камикадзе, разведчиках, морских дронах и дальнобойных беспилотниках.

Минобороны также привлекает иностранные инвестиции для производства дронов в Украине, в частности в рамках "датской инициативы".

Как отмечали в правительстве, президент Украины Владимир Зеленский поручил произвести 30 тысяч дальнобойных дронов в этом году. Также украинские предприятия планируют изготовить около 3 тысяч ракет.

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