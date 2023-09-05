Украинские военные уничтожили вражеский наблюдательный пункт под Бахмутом (видео)

Силы обороны Украины обнаружили вражеский наблюдательный пункт под Бахмутом и нанесли по нему удар. В результате этой атаки враг понес потери в живой силе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Охотятся пограничные "птички"! Уничтожен вражеский наблюдательный пункт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вблизи Бахмута аэроразведка пограничников обнаружила расположение оккупантов и их наблюдательный пункт.

"В результате слаженных действий с артиллерией ВСУ он уничтожен, а еще - как минимум 2 организма", - добавили в ГПСУ.

Бои под Бахмутом

Напомним, Бахмут долгие месяцы оставался эпицентром боевых действий на востоке Украины. С конца мая украинские защитники активизировали наступательные действия на флангах Бахмута.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский ранее объяснял, что ВСУ могут взять Бахмут в оперативное окружение. Это сделает невозможным пребывание оккупантов в городе.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные освободили около 47 квадратных километров на Бахмутском направлении за время контрнаступления.