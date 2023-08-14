Украинские военные уничтожили вражеский дрон вблизи Авдеевки (фото)

Силы обороны Украины обнаружили и обезвредили вражеский дрон-камикадзе в районе Авдеевки (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Успешная ликвидация дрона-камикадзе", - говорится в сообщении. Фото: Сбитый дрон (t.me/DPSUkr) Отмечается, что возле Авдеевки специалист РЭБ нарушил канал управления вражеского БПЛА и тот завис в небе. "Неподвижную мишень бойцы ГПСУ успешно сбили, а остатки квадрокоптера упали возле позиций пограничников", - добавили пограничники. Борьба с российскими беспилотниками Боец Нацгвардии из бригады "Буревой" смог сбить российский дрон-камикадзе тремя выстрелами. Это произошло во время эвакуации раненого военного. Также над Днепропетровской областью военные Воздушного командования "Восход" уничтожили российский беспилотник.