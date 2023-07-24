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Украинские военные из "Стугны" уничтожили три российских танка и БМП (видео)

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Понедельник 24 июля 2023 16:42
Украинские военные из "Стугны" уничтожили три российских танка и БМП (видео) Фото: украинские военные из "Стугни" уничтожили три российских танка и БМП (facebook.com/kbluchua)
Автор: Елизавета Драбкина

Наши защитники с помощью украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" уничтожили технику российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

"3 танка и 1 вражеская БМП - результат боевой работы расчета "Стугна-П"", - отметили военные.

"Стугна-П"

"Стугна-П" - это украинский противотанковый ракетный комплекс второго поколения.

Он предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оборудованных современными средствами динамической защиты. ПТРК может поражать и зависшие вертолеты.

Комплекс полуавтоматический, с системой наведения по лазерному лучу. Он может вести огонь ракетами калибра 130 мм с разными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере. Оператор может управлять комплексом дистанционно с пульта, который выносится на расстояние от 50 м.

Впечатляющая работа ВСУ

Напомним, снайперы из группы "Призрак" Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого удачно отработали по вражеским позициям на Бахмутском направлении.

Также недавно нацгвардейцы уничтожили три российских танка Т-90-М "Прорыв" на Лиманском направлении.

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