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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные сбили "Шахед" в Днепропетровской области

Фото: Иллюстративное фото (facebook com kpszsu)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский дрон-камикадзе "Шахед" сегодня, 6 ноября, сбили в Днепропетровской области украинские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Минус "шахед" в небе над Синельниковским районом", - говорится в заявлении.

По его словам, это результат работы бойцов Воздушного командования "Восток".

Дополнительной информации по данному факту не сообщается.

Украинские войска уничтожают российские дроны

Бойцы ВСУ регулярно защищают украинское небо от вражеских дронов и беспилотников.

Недавно украинские военные сбили вражеский дрон в Днепропетровской области. Речь идет об "Орлане-10".

Также украинские пограничники сбили очередную вражескую цель. Так, в Харьковской области ГПСУ приземлила российский дрон.

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