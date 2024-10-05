Украинские военные сбили российский самолет в районе Константиновки, - ГВА

"Обломки частично попадали вокруг города Константиновка. Обломки также упали в частный сектор - повреждены несколько частных домов. Жертв или пострадавших от этого события нет", - рассказал он.

Добавим, что около получаса назад, в сети появилась информация о сбитии российского самолета в районе Константиновки.

Уже даже появились фото и видео инцидента. При этом отдельные Telegram-каналы не исключают, что российский самолет был сбит своей же авиацией.