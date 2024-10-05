Украинские военные сбили российский самолет в районе Константиновки, - ГВА

Украинские военные сбили российский самолет в районе Константиновки Донецкой области. Вероятно, речь идет о Су-25.
Об этом сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов, пишет РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.
"Обломки частично попадали вокруг города Константиновка. Обломки также упали в частный сектор - повреждены несколько частных домов. Жертв или пострадавших от этого события нет", - рассказал он.
Добавим, что около получаса назад, в сети появилась информация о сбитии российского самолета в районе Константиновки.
Уже даже появились фото и видео инцидента. При этом отдельные Telegram-каналы не исключают, что российский самолет был сбит своей же авиацией.
На 5 октября россияне потеряли на фронте 1280 солдат, более 70 артиллерийских систем и 5 средств противовоздушной обороны. Кроме того, ВСУ "приземлили" 368 самолетов с начала масштабного вторжения в Украину.
Что касается сентября, то по итогам месяца Россия на фронте потряла больше 38 тысяч военных. Кроме того, украинские военные сбили один самолет и 1815 дронов.
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