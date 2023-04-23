Россияне обстреляли Очаковскую общину из артиллерии: Ким рассказал о последствиях

Российские оккупанты из артиллерии ударили по акватории Очаковской общины Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

В частности, вчера, 22 апреля, в 15:34 зафиксирован артиллерийский обстрел акватории Очаковской общины.

"Без разрушений и пострадавших", – рассказал он.

Ким добавил, что в Николаеве, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Как сообщалось, российские военные обстреляли Очаков Николаевской области с помощью реактивных систем залпового огня.

Напомним, 19 апреля под Снигиревкой раздались взрывы, а возле одного из населенных пунктов общины обнаружили воронку.