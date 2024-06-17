Украинские военные впервые завоевали трофейный вражеский "танк-черепаху" и взяли экипаж в плен

Отмечается, что это первый случай захвата российского "танка-черепахи", который был добыт в районе Клищиевки на Краматорском направлении воинами 22-й отдельной механизированной бригады.

"Благодаря подразделению беспилотных систем был обнаружен вражеский танк в районе села Клищиевка. Применив БпАК, по танку были совершены сбросы. Пораженный танк и дезориентированный экипаж противника, пытаясь сбежать, потерял любую возможность найти верное направление для возвращения к своим позициям", в сообщении.

Отмечается, что благодаря артиллерии бригады танк был остановлен на одном из рубежей, и уже пехотинцы из механизированного батальона взяли в плен экипаж вместе с танком.

"Во время переговоров с экипажем механик-водитель спрятался внутри вместе с гранатой и пытался взорвать танк . Но наши пехотинцы нашли веские аргументы для убеждения, что лучше жить, чем умереть", - пояснили в сообщении.