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Украинские военные впервые завоевали трофейный вражеский "танк-черепаху" и взяли экипаж в плен

Фото: украинские защитники затрофеили танк-черепаху РФ (t.me/Khortytsky_wind)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские военные впервые завоевали трофейный вражеский "танк-черепаху". Кроме того, им удалось взять в плен российских танкистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОГУВ "Хортица" в Telegram.

Отмечается, что это первый случай захвата российского "танка-черепахи", который был добыт в районе Клищиевки на Краматорском направлении воинами 22-й отдельной механизированной бригады.

"Благодаря подразделению беспилотных систем был обнаружен вражеский танк в районе села Клищиевка. Применив БпАК, по танку были совершены сбросы. Пораженный танк и дезориентированный экипаж противника, пытаясь сбежать, потерял любую возможность найти верное направление для возвращения к своим позициям", в сообщении.

Отмечается, что благодаря артиллерии бригады танк был остановлен на одном из рубежей, и уже пехотинцы из механизированного батальона взяли в плен экипаж вместе с танком.

"Во время переговоров с экипажем механик-водитель спрятался внутри вместе с гранатой и пытался взорвать танк . Но наши пехотинцы нашли веские аргументы для убеждения, что лучше жить, чем умереть", - пояснили в сообщении.

 

Трофейная техника РФ

Следует заметить, что в ходе войны России против Украины нашим защитникам многократно удавалось "затрофеить" технику оккупантов. Из-за низкого уровня подготовки и одновременно мастерства украинских защитников, россияне за время полномасштабной войны несли значительный ущерб в технике, часть которой сейчас используется против них самих.

Так, в конце января украинские пограничники за неделю "затрофеили" более 10 беспилотников.

Также во время отражения российского штурма под Тернами в начале апреля бойцы "Азова" получили вражеский трофейный танк.

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