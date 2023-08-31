Украинские военные продвинулись в глубину обороны врага на Мелитопольском направлении

По его словам, на Мелитопольском направлении личный состав штурмовых групп бригад "Гвардии наступления" во взаимодействии с подразделениями ВСУ на отдельных направлениях имел успех и продвинулся в глубину обороны врага.

"Во время проведения наступательных действий гвардейцы ликвидировали в роту захватчиков и захватили их позиции, а вблизи Новопрокоповки уничтожили МТЛБ противника", - сказал Уршалович.

Ситуация на фронте

Как отмечал в утреннем отчете Институт изучения войны, ВСУ продвинулись по нескольким направлениям в Запорожской и Донецкой областях, тогда как россияне продолжают давить на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Днем ранее в отчете говорилось, что украинские военные удерживают позиции и наступают в районе Работино Запорожской области. Кроме того, силы обороны продвинулись примерно в пяти километрах юго-восточнее населенного пункта. По всей линии фронта идут тяжелые бои.

Напомним, 22 августа стало известно, что украинские защитники освободили Работино Запорожской области. Буквально вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что освобождение Работино стало возможным благодаря одной группе подразделения ВСУ, которая состояла из 31 бойца. Они 18 часов ползли минными полями.