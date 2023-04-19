Украинские военные показали, как разгромили российских минометчиков

Сегодня, 19 апреля, украинские бойцы показали, как они сражаются с российскими минометчиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север ".

"Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского разгромили вражеских минометчиков", - сообщили в командование.

Военные рассказали, что аэроразведчики 30 ОМБр вовремя обнаружили врага, который собирался ударить по украинским позициям из минометов, и скорректировали огонь артиллерии.

Напомним, вчера министр обороны Алексей Резников показал в действии французские боевые машины AMX-10, которые называют "колесными танками".

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