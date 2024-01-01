Украинские военные на юге сбили четыре беспилотника РФ
Украинские военные на юге уничтожили четыре российских беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сил обороны юга в Telegram.
"Вечером 1 января 2024 года на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен один БпЛА Shahed-136/131", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в течение дня в Херсонской области украинские защитники уничтожили один разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР" и два ударных БПЛА "Ланцет".
Обстрелы Украины в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь российские войска применили рекордное количество ударных беспилотников типа "Шахед" - 90 единиц. Атака осуществлялась волнами с четырех направлений.
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что ночью удалось сбить 87 дронов.
Впрочем, в результате атаки все же разрушения и пострадавшие. В частности, Одессе погиб подросток, а во Львове дотла сгорел музей Романа Шухевича и загорелся университет, где учился Степан Бандера.
Кроме того, российские захватчики выпустили четыре зенитных управляемых ракеты С-300 по Харьковской области.
Детальнее о последствиях массированной атаки "Шахедов" в новогоднюю ночь - читайте в материале РБК-Украина.
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