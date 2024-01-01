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Украинские военные на юге сбили четыре беспилотника РФ

Понедельник 01 января 2024 21:30
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Украинские военные на юге сбили четыре беспилотника РФ Иллюстративное фото (mil.in.ua)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные на юге уничтожили четыре российских беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сил обороны юга в Telegram.

"Вечером 1 января 2024 года на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен один БпЛА Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в течение дня в Херсонской области украинские защитники уничтожили один разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР" и два ударных БПЛА "Ланцет".

Обстрелы Украины в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь российские войска применили рекордное количество ударных беспилотников типа "Шахед" - 90 единиц. Атака осуществлялась волнами с четырех направлений.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что ночью удалось сбить 87 дронов.

Впрочем, в результате атаки все же разрушения и пострадавшие. В частности, Одессе погиб подросток, а во Львове дотла сгорел музей Романа Шухевича и загорелся университет, где учился Степан Бандера.

Кроме того, российские захватчики выпустили четыре зенитных управляемых ракеты С-300 по Харьковской области.

Детальнее о последствиях массированной атаки "Шахедов" в новогоднюю ночь - читайте в материале РБК-Украина.

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