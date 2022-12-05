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Украинские военные получили БПЛА "Лелека" в рамках инициативы Ахметова

Фото: украинские военные получили БПЛА "Лелека" в рамках инициативы Ахметова (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Украинские военные получили беспилотный авиационный аппарат (БПЛА) "Лелека". Разведывательный комплекс уже отправился выполнять боевые задания на Донецкое направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укртелеком", которая передала комплекс в рамках "Стального фронта" Рината Ахметова.

Ранее "Укртелеком" также передал подразделениям ВСУ беспилотники "Валькирия": они помогают украинским воинам по разным направлениям фронта.

Все беспилотники, переданные компанией, произведены в Украине.

"Мы уверены, что очередной БПЛА, который мы передаем нашим защитникам, поможет нашим бойцам приближать победу над врагом. Благодарны каждому, кто защищает Украину, кто борется за украинцев возможность жить, общаться с близкими и строить планы на будущее нашей единой и независимой Украины", - говорит генеральный директор АО "Укртелеком" Юрий Курмаз.

С начала войны "Укртелеком" направил в поддержку украинской армии уже около 50 млн грн, приобрел и передал тысячи тактических аптечек, медицинских турникетов, кровоостанавливающих бандажей и повязок и многое другое.

Как известно, "Стальной фронт" - милитарная инициатива, в рамках которой предприятия бизнесмена Рината Ахметова уже передали на передовую более 150 тыс. средств бронежилетов.

Кроме того, украинские бойцы получили от инициативы 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, более 2 тысяч раций и дронов, более 700 авто, полмиллиона литров горючего и многое другое.

Сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний достигла 3,5 млрд грн.

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