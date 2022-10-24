RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные опубликовали срочное обращение к российским солдатам (видео)

Фото: ВСУ опубликовали срочное обращение к российским солдатам (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные опубликовали срочное обращение к российским оккупантам, которых "кидают на убой" на войну в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вооруженные силы Украины.

"Вы находитесь на территории чужой страны и принимаете участие в военных преступлениях российского руководства. Ежедневно вас кидают на убой. Для вашего командования вы расходный материал. Потери никто не считает", - говорится в обращении.

Российским солдатам предлагают задать себе вопрос, за что они воюют.

"За страх ваших вождей потерять власть? За их образ жизни, созданный на деньгах, украденных у вас и ваших семей? За их тупость и некомпетентность?" - перечисляют ВСУ.

В обращении указывают, что Украина никогда не угрожала России.

"Сегодня вы воюете не с НАТО, сколько бы об этом не говорили кремлевские пропагандисты. Вы воюете против Украины, против украинского народа, а Вооруженные силы Украины защищают свой народ, свою страну от вашей агрессии. Мы готовы защищать свои дома, семьи до последнего. Подумайте и вы о своих семьях", - призывают в ВСУ.

Как сообщалось, ранее ВСУ обратились к гражданам и военным Беларуси с призывом не выполнять приказы руководства о вступлении в войну против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине